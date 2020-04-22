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Netflix заработал рекордные $5,77 млрд на фоне коронавируса

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Netflix заработал рекордные $5,77 млрд на фоне коронавируса

Вынужденная самоизоляция позволила американскому стриминг-сервису Netflix с начала года увеличить число подписчиков на 15,8 млн человек. По итогам первого квартала компания сумела получить прибыль $5,77 млрд, что немного выше изначальных прогнозов, сообщает The Verge.

В сообщении не уточняется, сколько из новых пользователей оформили бесплатную тестовую подписку, по истечении которой могут отменить ее либо оплатить доступ на следующий месяц.

При этом в письме акционерам руководители Netflix признали, что в будущем ситуация может измениться. Там предполагают, что с отменой карантинных мер число подписчиков, которое достигло рекордного показателя 182 млн человек по всему миру, будет снижаться.

В компании признали, что опасаются проблем в том числе из-за ухудшения экономической ситуации в мире. В условиях нестабильности Netflix сообщила, что решила отказаться от планов по модернизации сервиса.

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Проблема заключается и в том, что в первом квартале компании удалось запустить шоу, которые удалось отснять до начала пандемии. Имеющегося запаса хватит на ближайшие месяцы, однако в дальнейшем Netflix может столкнуться с проблемами из-за заморозки съемок по всему миру.

Netflix, коронавирус
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