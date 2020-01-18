В США начали снимать продолжение фильма «Молчание ягнят» в виде сериала

Американский телеканал CBS приступил к работе над сиквелом триллера Джонатана Демми «Молчание ягнят» — сериалом «Кларисса», сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Deadline.

Действие сериала происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу — Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным героем вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг, вернувшаяся на службу для того, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков. В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы.

При этом самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.

Работать над сериалом будут продюсеры «Звездного пути» Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии. Судьбу всего проекта решит именно она: после выхода «пилота» будет определен окончательный сценарий и количество серий. Также отмечается, что сценарная группа для всего проекта уже сформирована.

«После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки — Клариссе Старлинг, — заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала. — Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история — то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда».

Старлинг впервые была представлена в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», опубликованном в 1988 году. В 1991 году вышел снятый Джонатаном Демми триллер, ставший культовым.

Агента Старлинг в нем сыграла Джоди Фостер, получившая за эту работу «Оскара».

Сюжет «Молчания» рассказывал о расследовании ФБР серии убийств, совершенных неизвестным, получившим прозвище «Буффало Билл» — за привычку сдирать кожу с убитых женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру, скучающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляют молодую курсантку академии ФБР Кларису Старлинг.

Постановка Демми удостоена пяти премий «Оскар» (лучший режиссер, фильм и актеры), а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Фильм стал третьим в истории, завоевавшим «Оскары» в пяти самых престижных номинациях, что ранее удалось только лентам «Это случилось однажды ночью» Франка Капры (1934) и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана (1975). Со времени выхода на экраны «Молчания ягнят» такое не удавалось больше ни одному фильму. В декабре 2011 года картина, как «имеющая большое культурное, историческое и эстетическое значение», включена в Национальный реестр фильмов США.