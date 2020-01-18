Войти
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
реформы
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера
резонанс
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

кино
RSS

В США начали снимать продолжение фильма «Молчание ягнят» в виде сериала

140
В США начали снимать продолжение фильма «Молчание ягнят» в виде сериала

Американский телеканал CBS приступил к работе над сиквелом триллера Джонатана Демми «Молчание ягнят» — сериалом «Кларисса», сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Deadline.

Действие сериала происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу — Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным героем вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг, вернувшаяся на службу для того, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков. В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы.

При этом самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.

Работать над сериалом будут продюсеры «Звездного пути» Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии. Судьбу всего проекта решит именно она: после выхода «пилота» будет определен окончательный сценарий и количество серий. Также отмечается, что сценарная группа для всего проекта уже сформирована.

«После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки — Клариссе Старлинг, — заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала. — Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история — то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда».

Старлинг впервые была представлена в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», опубликованном в 1988 году. В 1991 году вышел снятый Джонатаном Демми триллер, ставший культовым.

Агента Старлинг в нем сыграла Джоди Фостер, получившая за эту работу «Оскара».

Сюжет «Молчания» рассказывал о расследовании ФБР серии убийств, совершенных неизвестным, получившим прозвище «Буффало Билл» — за привычку сдирать кожу с убитых женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру, скучающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляют молодую курсантку академии ФБР Кларису Старлинг.

Постановка Демми удостоена пяти премий «Оскар» (лучший режиссер, фильм и актеры), а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Читайте также: Россия недовольна новым украинским законом об образовании

Фильм стал третьим в истории, завоевавшим «Оскары» в пяти самых престижных номинациях, что ранее удалось только лентам «Это случилось однажды ночью» Франка Капры (1934) и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана (1975). Со времени выхода на экраны «Молчания ягнят» такое не удавалось больше ни одному фильму. В декабре 2011 года картина, как «имеющая большое культурное, историческое и эстетическое значение», включена в Национальный реестр фильмов США.

кино, сериалы, Молчание ягнят
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 января 2020
Пятница, 17 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016