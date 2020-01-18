Россия недовольна новым украинским законом об образовании

Власти Украины якобы продолжают вести политику насильственной украинизации населения, чем нарушают свои обязательства по защите прав человека. Об этом в субботу говорится в комментарии МИД РФ.
«Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», — заявили в российское внешнеполитическом ведомстве в связи с принятием 16 января Верховной Радой закона «О среднем образовании».
Москва призывает международные институты дать оценку принятому парламентом Украины закону «Об общем среднем образовании», который якобы подрывает права жителей страны обучаться на родном языке.
«16 января Верховная рада приняла закон „Об общем среднем образовании“. С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы „обеспечить необходимый баланс“ в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации», — указано в сообщении.
«Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», — заявили в российском дипведомстве.
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