Платини сравнил ФИФА с мафией

Экс-президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал деятельность ФИФА, заявив, что она напоминает деятельность мафиозной организации. Также он обвинил в сговоре юристов ФИФА, УЕФА и Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я ненавижу несправедливость, не могу больше ее терпеть. ФИФА и CAS действуют как мафия. Я видел это изнутри. Эта группа приятелей делает что хочет. Они никому не подвластны. Юристы ФИФА, УЕФА и CAS — это, по сути, одни и те же люди, которые живут в маленькой Швейцарии и постоянно общаются», — цитирует Платини Sport.pl.

Также француз обвинил нынешнее руководство ФИФА в том, что ему в 2016 году не позволили стать президентом организации. «Они могут заставить любого человека исчезнуть из футбола. В данном случае это произошло со мной. Они сделали все, чтобы я не стал президентом ФИФА», — сказал он.

Осенью 2015 года Платини был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности из-за коррупционного скандала. Бывшего главу УЕФА уличили в получении 2 млн швейцарских франков от экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера из средств организации. Дисквалификация, позднее сокращенная до четырех лет, истекла в октябре 2019 года.

Во время футбольной карьеры Платини выступал за «Нанси», «Сент-Этьен» и туринский «Ювентус». Он был капитаном сборной Франции, а позднее — ее главным тренером. Также Платини возглавлял оргкомитет ЧМ-1998 во Франции, который завершился победой хозяев.

С 2007 по 2017 год функционер занимал пост главы УЕФА. Перед тем как получить дисквалификацию, он планировал участие в выборах президента ФИФА — на этом посту Платини рассчитывал сменить Блаттера.

В ноябре 2019 года Платини подал в суд на УЕФА. Он требует от организации выплаты €7,2 млн, из них €5,5 млн — задолженность по зарплате.

В декабре 2019 года ФИФА обратилась в суд с исками против Платини и Блаттера. С них требуют взыскать €1,8 млн.