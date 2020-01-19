Войти
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
реформы
Гончарук заявил о возможности ликвидации ГАСИ
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера
резонанс
Зеленский приказал найти тех, кто записывал разговор премьера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Сегодня в Украину прибудет борт с телами погибших под Тегераном

63
Сегодня в Украину прибудет борт с телами погибших под Тегераном

Борт с телами украинцев, погибших в результате катастрофы сбитого в Тегеране 8 января самолета авиакомпании МАУ, прибудет в аэропорт «Борисполь» около 11:00 воскресенья, 19 января, и через час начнется церемония прощания с погибшими.

«Борт ожидают к 11:00 и с 12:00 начнется прощание», — сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Читайте также: Более тысячи человек заразились новым вирусом из Китая

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Иран, самолет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 19 января 2020
Суббота, 18 января 2020
Пятница, 17 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016