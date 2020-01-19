Опознано 169 тел жертв авиакатастрофы под Тегераном

Число опознанных жертв крушения украинского самолета под Тегераном достигло 169. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim со ссылкой на информацию Судебно-диагностического центра столицы Ирана.

Представитель Судебно-диагностического центра также указал, что на сегодняшний день «тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям». Он добавил, что тела переданы родственникам, которые ранее предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

В минувший вторник глава уголовной прокуратуры Тегерана Мохаммада Шахреяри сообщил, что было опознано 100 пассажиров разбившегося украинского лайнера. Он отметил, что «работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели».

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.