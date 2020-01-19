Иран начал самостоятельно изучать черные ящики украинского лайнера

Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского лайнера и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил во воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.
По его словам, которые приводит агентство IRNA, «в настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета». Резайефара добавил, что «пока не принято решение отправить их в другую страну».
Напомним, что требованием передать черные ящики самолета к Ирану неоднократно обращались украинские власти.
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