В деле Гандзюк обыски и новые аресты

Правоохранители задержали бывшего помощника нардепа предыдущих созывов Игоря Павловского, обвиняемого по делу Екатерины Гандзюк, по подозрению в руководстве над преступной организацией.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в правоохранительных органах.

«Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины», — отметил он.

Также СМИ сообщают, что Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Отмечается, что под отработку силовиков попали члены преступной группировки «Москалей», участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

Есть информация, что на данный момент 9 лицам сообщили о подозрении.

Кроме того, на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

Напомним, 20 января Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители проводят обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации, руководителем которой назвали бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского, обвиненного в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк.