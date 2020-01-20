Насиров помог Парнасу с займом в $10 миллионов, – The Wall Street Journal

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров участвовал в финансировании проекта недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«После победы Дональда Трампа на выборах Лев Парнас увидел шанс заработать деньги на своих связях. Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Он привлек одного из них, Романа Насирова, который в то время был главой налоговой службы Украины, тот отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, обнародованное адвокатом Парнаса. Знакомые с процессом люди отмечают, что Насиров помог профинансировать заем в размере 10 миллионов долларов по просьбе Парнаса», — пишет газета.

Издание отмечает, что многие из проектов Парнаса пошли наперекосяк, несмотря на поддержку его постоянных покровителей. Проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом. Авторы материала отмечают, что Насиров не ответил на запрос о комментариях.

Напомним, Лев Парнас, соратник адвоката президента США Рудольфа Джулиани, рассказал, что в мае 2019 передал новому президенту Украины ультиматум о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник не прибудет на его инаугурацию и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследование дела Джо Байдена.