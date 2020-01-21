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Фигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали до 4 марта

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Фигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали до 4 марта

Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского в виде заключения под стражу до 4 марта 2020 года.

Об этом заявил во время заседания следственный судья, сообщает Укринформ.

«Применить относительно Павловского Игоря Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей вычислять с 20.01.2020 года в 7:40 минут до 4.03. 2020, 07:40», — сказал судья.

По его словам, решение может быть обжаловано непосредственно в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня объявления.

Он также отметил, что полный текст решения будет объявлен 24 января в 15:45.

Ранее представители прокуратуры в ходе судебного заседания просили избрать для фигуранта дела об убийстве Катерины Гандзюк Игоря Павловского меру пресечения в виде ареста на 65 суток без возможности внесения залога.

20 января правоохранители во время спецоперации в Херсоне задержали помощника бывшего народного депутата Игоря Павловского. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации. Павловскому инкриминируют ч. 1 ст. 255 УК (создание преступной организации).

При этом Генпрокуратура в конце июля 2019 года передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского по делу Гандзюк. Ему инкриминировали нарушение ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие преступления).

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Впервые Павловского, который был помощником народного депутата Николая Паламарчука, задержали 12 ноября 2018 года, однако вскоре отпустили под домашний арест.

Херсонскую активистку Катерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций. Она умерла 4 ноября.

Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк
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