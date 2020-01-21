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Зеленский подписал закон о кредитах бизнесу под 5-9%
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Зеленский подписал закон о кредитах бизнесу под 5-9%

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Зеленский подписал закон о кредитах бизнесу под 5-9%

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса», — говорится в сообщении.

Кроме этого, поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

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Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:

первый — удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

  • 5% годовых — если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;
  • 7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;
  • 9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

второй — предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

кредиты, Владимир Зеленский
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