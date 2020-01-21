Зеленский подписал закон о кредитах бизнесу под 5-9%

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.
Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса», — говорится в сообщении.
Кроме этого, поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.
Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.
Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:
первый — удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:
второй — предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016