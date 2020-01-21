Ключевые путинские министры сохранили свои посты в новом правительстве

Российские министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров сохранили свои посты в новом составе правительства.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин «своими указами назначил Лаврова Сергея Викторовича — министром иностранных дел Российской Федерации, Шойгу Сергея Кужугетовича — министром обороны Российской Федерации».

Также Александр Новак остался министром энергетики.

При этом 14 прежних членов правительства не вошли в новый состав Кабмина.

Состав нового правительства, согласно закону, главе Рф представил премьер-министр Михаил Мишустин. За его кандидатуру на пост главы правительства России Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева.