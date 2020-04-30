Премьер-министр России заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».

Временно исполняющим обязанности главы правительства Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова.

27 марта о своем заражении COVID-19 сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Поначалу он продолжал исполнять свои обязанности из дома, однако затем обязанности главы правительства были переданы главе МИД Британии Доминику Раабу. В начале апреля Джонсона госпитализировали, а через несколько в связи с ухудшением состояния перевели в отделение интенсивной терапии. Но уже через три дня Джонсона вновь перевели в обычную палату. 12 апреля главу правительства выписали из больницы. В конце месяца он вернулся к работе в своем офисе.