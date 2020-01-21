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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10% за 2019 год

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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 10% за 2019 год

Товарооборот розничной торговли Украины в 2019 году увеличился на 10,5% по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сообщается, что в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года оборот розничной торговли вырос на 18,7%, а по сравнению с декабрем-2018 — на 12,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2019 года по сравнению с 2018 годом зафиксирован в Киевской (на 20%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%), Луганской (на 16%), Черкасской (на 14,8%) областях и в Киеве (на 15,1%).

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Напомним, по данным Госстата рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2019 составляет 4,1%, при этом предварительная оценка была 4,2%.

Госстат, розница
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