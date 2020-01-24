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«Наделали шума, потратили кучу бюджетных средств, а все на домыслах», - Степан Черновецкий об «испанском деле»

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«Наделали шума, потратили кучу бюджетных средств, а все на домыслах», - Степан Черновецкий об «испанском деле»

Инвестиции Степана Черновецкого в Испанию признаны законными, а ему самому за три года не было выдвинуто ни одного обвинения.

Об этом президент инвесткомпании Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецкий рассказал в интервью изданию «ФОКУС».

«Обвинения не было, а вот на чем строилась вся эта история — загадка. Ничего конкретного, только подозрения. Столько шума, столько проблем, наверное и много бюджетных денег потратили, а основывается все на домыслах. Испанских адвокатов эта ситуация удивляет меньше, чем меня. Наверное, они к такому привыкли, ведь мой случай далеко не уникальный», — сказал Черновецкий.

От подчеркнул, что ни одного дела против него возбуждено не было, речь шла лишь о предварительном расследовании, которое с 2014 года вели испанские правоохранители и касалось оно, в частности, якобы криминального происхождения инвестиций Черновецкого в страну.

Но даже когда следователям предоставили все необходимые доказательства того, что инвестиции законные и деньги получены от продажи Правэкс-банка, они не спешили признавать свои ошибки.

«Я знаю об этом деле три с половиной года, оно само продолжается еще дольше, а следствие не назвало даже никаких предположений, каким именно якобы уголовный образом были получены средства для инвестиций в Испанию. Собственно, все предварительное расследование и было построено на таких „основаниях“. И закончилось все вполне закономерно: дело закрыто. Только система очень медленная и следствие упорно отказывалось признавать свои ошибки, поэтому все заняло так много времени», - резюмировал бизнесмен.

По мнению Степана Черновецкого, в Испании существует определенное предубеждение относительно состоятельных иностранцев, в частности, выходцев из России. Поэтому его задержание в доме в Барселоне происходило демонстративно показательно.

«В день моего задержания информацию о нем и фото задержания слили в СМИ, те мгновенно растиражировали, видимо, чтобы создать ажиотаж, построенный на стереотипах. Они утверждают, что долго следили за мной. Если следили, то точно знали как я живу, с кем, и что не нужно так врываться в дом, где кроме спящей семьи и нескольких человек персонала никого больше не было. Но если бы меня просто вызвали в полицию либо в суд, то я бы пришел, ответил на все вопросы, мне скрывать нечего, у меня все законно и честно. Это, кстати, по итогам в своем решении о закрытии дела суд и написал. За все это время следствие по своей инициативе не задало мне ни одного вопроса, не взяло ни одного объяснения, я все делал по собственной инициативе», - резюмировал бизнесмен.

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Напомним, в 2008 году Степан Черновецкий продал «Правэкс-Банка» итальянской группе Intesa Sanpaolo за $750 млн. После этого Черновецкий основал инвестиционную компанию Chernovetskyi Investment Group, которая занимается инвестициями в ИТ в Украине и мире.

инвестиции, Степан Черновецкий, Chernovetskyi Investment Group
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