McDonald's закрывает свои рестораны в Китае из-за нового вируса

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приостановила работу в пяти городах китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское подразделение корпорации.
Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV была впервые зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, от пневмонии, вызванной этим вирусом, погибли 25 человек. Также известно о 800 заразившихся. Медики выяснили, что коронавирус передается от человека к человеку. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрировали в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре и Таиланде.
Власти КНР закрыли десять городов центральной провинции Хубэй, в том числе Ухань, а также самый популярный у туристов участок Великой Китайской стены — Бадалин, чтобы избежать распространения заразы.
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