США планируют завтра эвакуировать своих граждан из города Ухань

Власти США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации своих граждан, включая сотрудников консульства, из города Ухань, где зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По ее данным, в Ухане на данный момент находятся около 1 тыс. американцев. Сотрудники диппредставительства стараются связаться с известными им гражданами, чтобы предложить им место на борту. Планируется, что в операции будет задействован самолет Boeing 767 вместимостью около 230 человек. На борту будет также находиться медицинский персонал, сообщает газета.
По ее информации, рейс будет платным. Свободные места будут предложены также гражданам других государств, желающим покинуть Ухань.
Как отмечает издание, власти США уже достигли договоренности об организации эвакуации с МИД КНР. В числе условий согласования The Wall Street Journal называет готовность американских властей взять на себя ответственность за возможное распространение вируса в результате операции. Также рассматривается вариант отправки граждан США из Уханя в Шанхай на автобусах, пишет газета.
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