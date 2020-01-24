«Нафтогаз» грозит оставить без тепла жителей 30 городов

В «Нафтогазе» заявили о возможном срыве отопительного сезона в 30 городах Украины из-за долгов за газ 37 производителей тепла.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Задолженность за газ имеют 37 производителей тепла в 30 городах Украины, в частности в Днепре, Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне и Смеле.
«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период.
Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения», — говорится в сообщении.
По состоянию на 23 января 2020 года тепловикам-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн гривен.
Согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.
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