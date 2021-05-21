Офис президента обещает не оставить украинцев без тепла

В Офисе Президента состоялось совещание по обеспечению теплом граждан по новым условиям в следующем отопительном сезоне. По словам заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, власть окажет поддержку городам, а также выполнит все договоренности, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 года подписали представители правительства, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ и мэры украинских городов. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.
Тимошенко акцентировал, что в вопросе теплоснабжения нужно двигаться к рыночным отношениям. В частности, несколько городов уже работают без ПСО.
«Это реальность, уже есть подписанные контракты и сотрудничество с маленькими, средними и крупными городами», — добавил заместитель руководителя ОП.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что к началу нового отопительного сезона есть время, в частности, решить проблемы имеющихся долгов предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» и предотвратить накопление новых.
По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Нафтогаз» будет обеспечивать достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины. Он также рассказал, что в ближайшее время «Нафтогаз» предложит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, что позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
«О старых долгах — ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время в парламенте. По словам председателя правления НАК „Нафтогаз“, уже наработан соответствующий законопроект и скоро должен быть зарегистрирован в Верховной Раде. Документ будет предусматривать максимальное урегулирования долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифам на услуги теплоснабжения тем ценам, которые существовали», — отметили в ОПУ.
Ранее сообщалось, что из-за действий правительства и НАК «Нафтогаз» уже в мае 120 городов, в которых проживают 5 млн человек могут остаться без горячей воды, а бюджетные учреждения — без природного газа.
С октября население Украины рискует остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязанность НАК «Нафтогаз» поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.
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