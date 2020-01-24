Сорос потратит $1 млрд на борьбу с чужими правительствами

Джордж Сорос решил создать всемирный университет, который будет бороться с авторитарными правительствами, а также с изменением климата. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форме (ВЭФ), сообщает Bloomberg.

Сорос назвал эти проблемы близнецами, которые угрожают цивилизации. Миллиардер отметил, что спонсируемый Open Society University Network станет всемирной обучающей платформой, но там будут проводить и исследования. Организацию создадут при сотрудничестве с Центральным европейским университетом (его также поддерживает Сорос) и Бард-колледжем в США.

По словам спонсорра, университет будет предоставлять доступ к качественному образованию, сфокусировавшись на «развитии критического мышления и с культивировании свободы в академической среде».

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си Цзиньпина и Дональда Трампа, но и участь всего остального мира», — предупредил Сорос.

Во время своего выступления он обрушился с критикой на Facebook, обвинив корпорацию в сговоре с Трампом, чтобы тот смог переизбраться на пост в 2020 году. Помощь Facebook нынешнему президенту, по словам Сороса, выражается в разного рода дезинформации, которая распространяется в соцсетях и мессенджерах. Доказательств своих слов миллиардер не привел. Представитель Facebook заявил Bloomberg, что это утверждение — ложь.

Джорджу Соросу 89 лет. Он основал сеть благотворительных организаций «Фонд Сороса» и занимает 56-е место в глобальном рейтинге Forbes. Сейчас его состояние оценивается в $8,3 млрд.