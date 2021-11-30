Реформирование украинской судебной системы оплачивается через известную ФБР схему, - эксперт

То, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей будут получать деньги от американской фирмы, является вмешательством во внутренние дела Украины и частью схемы, с помощью которой финансируются структуры типа фондов бизнесмена Джорджа Сороса.

Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Речь идет о прямом вмешательстве в дела нашей страны, поскольку недопустимо, чтобы иностранные структуры решали судьбу Украины, судьбу государственных органов, каковыми являются суды и представители судебной власти», — подчеркнул эксперт.

При этом, рассказал он, схема финансирования реформ в странах третьего мира через коммерческие структуры не нова и активно используется бизнесменами типа Джорджа Сороса.

«Это известная международная коррупционная схема, которая применяется фондами Сороса и другими фондами... Представьте себе, что существует некий образный Сорос (имя собирательное), фонд которого инициирует некие программы. В том числе, например, программы для отбора кадров для Украины. Соответственно, выделяются средства и какие-то люди направляются в Украину, получают тут 700 долларов. По некоторым программам платят и 900-1000 долларов. Но когда они возвращаются обратно в США или любую другую страну, они должны, согласно предварительным договоренностям, отдать на благотворительные цели указанным фондам, условно, 90% заработанных денег. Причем условный Сорос еще и освобождается от уплаты налогов на всю сумму, которую он потратил на якобы благотворительную деятельность, на программы в других странах», — рассказал Бондаренко.

По словам эксперта, эта схема давно известна американским правоохранительным органам, однако не пресекается ими, поскольку таким образом оказывается влияние на политику других стран.

«Это элементы коррупционной системы, которые очень хорошо известны ФБР и прочим американским правоохранительным органам, но благодаря которым существует возможность влияния на политику других, третьих стран, в том числе и Украины. Сейчас эта международная коррупционная схема будет довлеть над украинской правоохранительной системой, над системой судопроизводства и этим вовсе не озадачиваются представители украинской власти. Совет Национальной Безопасности и Обороны, Служба Безопасности Украины и разведывательное сообщество даже не задумываются над тем, какую опасность несет в себе эта схема», — отметил он.

Украинские власти закрывают глаза на вмешательство во внутренние дела страны не случайно, убежден эксперт.

«Украина согласилась на это в 2014 году. В 2014 году коллективный Запад помог провести переворот в государстве, соответственно теперь украинские политики расплачиваются по долговым обязательствам за осуществленный переворот», — рассказал политолог.

Причем проведенную таким образом в Украине судебную реформу уже не удаться отменить, считает он.

«Перспектив отменить потом реформу в Конституционном суде, учитывая участие в ней иностранцев, нет. Ведь у нас Конституционный суд свели к такому себе пятому колесу государственной машины», — рассказал Бондаренко.

Напомним, ранее стало известно, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги не от Украины, а из бюджета США, причем через коммерческого посредника. Речь идет о сумме примерно в 700 долларов в день. Для них также подготовлено руководство, как свести к минимуму риск обжалования принятых комиссией решений.

Формирование Конкурсной комиссии по избранию нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) предусмотрено принятым Верховиной Радой законом о судебной реформе. Половину от состава Конкурсной комиссии составляют делегированные посольствами США, Великобритании, Евросоюза и др. кандидаты, половину — делегированные Радой судей.