Азиатские рынки падают на фоне опасений по поводу нового вируса

Акции в Азии снизились во вторник на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса, которая продолжает распространяться, сообщает CNBC.
Южнокорейский индекс KOSPI по итогам торгов во вторник упал на 3,09% до 2176,72 пункта.
Японский Nikkei 2255 потерял 0,55%, закрывшись на отметке 23215,71 пункта, в то время как индекс Topix снизился на 0,6%, завершив торги на отметке 1692,28.
Австралийские акции также завершили торги в «красной зоне». Индекс S&P/ASX 200 упал на 1,35% до 6994,50 пункта.
Индекс Straits Times в Сингапуре к 10:07 по Киеву снизился на 1,7%.
Отметим, что число погибших в результате вспышки нового типа коронавируса уже выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.
Вспышка коронавируса может ударить по транспортному и туристическому секторам, а также по ритейлерам и отелям, которые могут пострадать от мер, направленных на сдерживание распространения вируса.
Акции авиакомпаний в регионе упали во вторник. Акции южнокорейской Korean Air Lines упали на 6,69%, австралийской Qantas Airways — на 5,22%.
Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 453,93 пункта (1,57%) до 28535,8 пункта. S&P 500 потерял 51,84 пункта (1,57%) и оказался на отметке 3243,63 пункта. Nasdaq Composite по итогам торговой сессии упал на 175,6 пункта (1,89%) до 9139,31 пункта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016