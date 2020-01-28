Азиатские рынки падают на фоне опасений по поводу нового вируса

Акции в Азии снизились во вторник на фоне опасений по поводу вспышки коронавируса, которая продолжает распространяться, сообщает CNBC.

Южнокорейский индекс KOSPI по итогам торгов во вторник упал на 3,09% до 2176,72 пункта.

Японский Nikkei 2255 потерял 0,55%, закрывшись на отметке 23215,71 пункта, в то время как индекс Topix снизился на 0,6%, завершив торги на отметке 1692,28.

Австралийские акции также завершили торги в «красной зоне». Индекс S&P/ASX 200 упал на 1,35% до 6994,50 пункта.

Индекс Straits Times в Сингапуре к 10:07 по Киеву снизился на 1,7%.

Отметим, что число погибших в результате вспышки нового типа коронавируса уже выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

Вспышка коронавируса может ударить по транспортному и туристическому секторам, а также по ритейлерам и отелям, которые могут пострадать от мер, направленных на сдерживание распространения вируса.

Акции авиакомпаний в регионе упали во вторник. Акции южнокорейской Korean Air Lines упали на 6,69%, австралийской Qantas Airways — на 5,22%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 453,93 пункта (1,57%) до 28535,8 пункта. S&P 500 потерял 51,84 пункта (1,57%) и оказался на отметке 3243,63 пункта. Nasdaq Composite по итогам торговой сессии упал на 175,6 пункта (1,89%) до 9139,31 пункта.