Nikkei упал до самого низкого уровня с осени 2019 года

Ключевой для Японии индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи в пятницу рухнул до самого низкого уровня с сентября прошлого года на фоне обеспокоенности инвесторов распространением нового коронавируса. В один из моментов торгов этот показатель упал на 4 п. п. до уровня ниже 21 тыс. пунктов.
Nikkei, отражающий цены на акции 225 ведущих японских корпораций, идет вниз вслед за отмеченным накануне резким падением показателей на всех основных фондовых площадках Северной Америки и стран Евросоюза.
В пятницу также идут вниз индексы основных биржевых площадок Восточной Азии. Nikkei, в частности, падает уже пятый рабочий день подряд.
«На бирже, — приводит информационное агентство Kyodo мнение аналитика Маки Савады из крупного инвестиционного банка Nomura Securities, — возникла цепная реакция лихорадочной продажи акций». Распространение коронавируса, отметила она, усиливает беспокойство по поводу сохранности глобальных производственных цепочек и возможного падения потребительского спроса в ведущих странах мира.
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