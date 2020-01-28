В Пентагоне считают, что Россия для США опаснее Китая

Россия представляет в краткосрочной перспективе для Соединенных Штатов большую опасность, чем Китай. Такое мнение выразил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

«Долгосрочная угроза, относительно которой мы больше всего обеспокоены, — это угроза со стороны Китая, за ним следует Россия. В краткосрочной перспективе, вероятно, Россия представляет большую опасность», — сказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что США представили 19 января 2018 года первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны. В ней они провозгласили, что возвращаются к эпохе соперничества великих держав, и обозначили РФ и КНР в качестве своих стратегических соперников.