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В Пентагоне переживают, что отстанут от Китая и России

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В Пентагоне переживают, что отстанут от Китая и России

Американские вооруженные силы должны развиваться более активно, чтобы не допустить отставания от России и Китая. Об этом заявил генерал ВВС США, замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен. Его первое интервью на этом посту опубликовано на сайте Пентагона.

«Мы должны наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай», — отметил он. Китай, по словам Хайтена, «движется с невероятной скоростью». Он считает, что армия США должна развиваться в том же темпе, что и потенциальный противник.

В настоящий момент, по словам генерала, американские вооруженные силы лидируют по большинству параметров. Однако, по словам Хайтена, это не имеет значения, если соперник в гонке, который движется быстрее, вырвется вперед. Он добавил, что США не должны этого допустить.

По словам замглавы Объединенного комитета начальников штабов, в настоящий момент США занимаются модернизацией межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.

О том, что Пентагон намерен сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией, в декабре прошлого года сообщил глава военного ведомства Марк Эспер. Вашингтон отстает от Москвы в разработке гиперзвукового оружия и занимает роль догоняющего в этой области, говорил он. По словам Эспера, США «тратят каждый доллар», чтобы достичь преимущества.

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В начале января Райан Маккарти, глава федерального агентства, управляющего делами армии США, заявил, что на островах в Тихом океане будут размещены спецчасти, оснащенные дальнобойным и высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами. По словам Маккарти, это позволит Штатам «нейтрализовать возможности вооруженных сил Китая и России».

Россия, Китай, Пентагон
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