В Украине обнаружились десятки тысяч юрлиц с непонятным правовым статусом

Аналитики обнаружили 66 тысяч «ФОПов», у которых не указан вид деятельности (КВЭД) и 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.
Об этом сообщает аналитическая система YouControl.
Интересной особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус «не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительно».
По словам председателя правления Союза юристов Одесской области Александра Рябца, в 2003 году был принят закон «О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований», согласно которому государственные регистраторы должны были в течение 2004-2005 годов провести замену старых свидетельств на новые — единого образца.
Однако многие предприниматели не обратились для замены.
И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию.
Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР.
Все, кто этого не сделал, получили запись: «свидетельство о государственной регистрации недействительно», так как у них оставалось свидетельство старого образца.
В то же время формулировка «не находится в процессе прекращения» осталось, ведь решение о ликвидации или реорганизации в этом предприятии не принималось.
Можно ли сотрудничать с такими компаниями/ФОПами?
«Если мы видим такое досье, нужно понимать, что предприятие или частный предприниматель вправе действовать — заключать сделки, платить налоги. Они создавались по старому законодательству, которое было действующее на тот период.
...Другой вопрос: стоит ли сотрудничать с этим предприятием? Лично я бы этого не рекомендовал. Вполне возможно, что у этого контрагента могут появиться обязательства по налогам и сборам и т.д.», — комментирует Рябец.
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