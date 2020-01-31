Дубинский стал свидетелем в деле о слежке в Украине за послом Йованович

Народный депутат Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») заявляет, что получил статус свидетеля в деле о возможной незаконной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.
«По моей инициативе, я только что был допрошен следователями ГСУ МВД Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту возможной незаконной слежки на территории Украины бывшим послом США в Украине Мари Йованович... Я получил официальный статус свидетеля по этому делу», — написал Дубинский в своем телеграмм канале в пятницу.
По словам нардепа, по его инициативе, к материалам уголовного производства добавлен ряд доказательств, в том числе официальные сведения Управление компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, копия его письма в адрес посольства США о необходимости срочно официально информировать всех граждан и организации США, должностных лиц США по факту возможной незаконной слежки.
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