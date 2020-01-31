Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая

Во Львовской области госпитализировали двоих человек с симптомами респираторных заболеваний, которые вернулись из Китая, сообщил в пятницу на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, пациенты с симптомами респираторных заболеваний помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.
«У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Миндразва Украины», — сказал Васько.
По его словам, состояние пациентов — близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит упомянутые выше результаты анализов из Киева.
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