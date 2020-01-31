5G в Европе. Почему союзники США выбирают Huawei

Если раньше страны боролись за ресурсы и земли, то теперь гораздо важнее получить доступ к передовым технологиям. Именно технологическое превосходство — гарантия прорыва во всех остальных областях, от образования до обороны, от здравоохранения до космоса. Один из примеров такого соперничества — запуск беспроводных сетей 5G.

Новый стандарт не просто улучшит работу мобильной связи, но и откроет беспрецедентные возможности для развития интернета вещей. Это позволит управлять городской инфраструктурой, энергетикой, аппаратурой больниц, а также совершить рывок в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта и машинного обучения.

Лидер отрасли

Ожидается, что к 2025 году число пользователей 5G достигнет 1,2 млрд человек. Треть из них будет находиться в Китае. Именно китайская компания Huawei дальше всех продвинулась в развитии этой технолонии. На сегодняшний день Huawei — основной поставщик оборудования для обеспечения работы нового стандарта. Ни одна другая компания пока не может похвастаться такими успехами. Промышленная политика Пекина выводит Китай на роль мировой сверхдержавы в сфере высоких технологий. Это не может не тревожить США, которые в последние десятилетия оставались лидером развития интернета.

В Вашингтоне не раз заявляли, что деятельность Huawei представляет угрозу всему миру. Ее обвиняли в шпионаже и нечестной конкуренции, а также в сотрудничестве с китайскими властями. В мае 2018 года Минторг США внес Huawei в черный список под предлогом угрозы национальной безопасности. В августе 2018 года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам США использовать продукцию Huawei и ZTE.

Администрация Трампа также выступает за недопуск компании к запуску 5G. Она опасается, что власти КНР могут принудить Huawei установить на своих продуктах так называемые бэкдоры (уязвимости), которые позволят ей отслеживать проходящий по сетям трафик. Как считают в американской администрации, в случае глобальной кибервойны компания может отключить свое оборудование, тем самым заблокировав работу иностранной инфраструктуры.

5G в Великобритании

Но некоторые из ближайших союзников США считают, что риски, связанные с Китаем, вовсе не повод отказываться от прорывных технологий. На минувшей неделе Великобритания согласилась привлечь Huawei к развитию 5G в своей стране. Дискуссии на этот счет шли в Королевстве еще с 2018 года.

Финальное решение было принято на заседании британского совета по национальной безопасности. Правительство уточняет, что так называемые высокорисковые поставщики получат доступ не более чем к 35% сети. Huawei не допустят к ключевым участкам британской национальной инфраструктуры, а также на особые военные или ядерные объекты. Любое оборудование компании должно быть совместимо с разработками остальных участников проекта, например шведской Ericsson или финской Nokia.

5G начал действовать в Великобритании в 2019 году. Услугу оказывают операторы мобильной связи Vodafone, EE, O2 и Three. Все они уже используют для этого оборудование Huawei. Тем не менее покрытие сети пока довольно низкое. Охват ограничен лишь крупными городами и не обслуживает большую часть страны. В ближайшие несколько лет операторы намерены расширить действие сетей при поддержке Huawei.

Ранее генеральный директор Vodafone Ник Рид заявлял, что запрет на участие китайской компании в проекте сильно сократит скорость развертывания 5G.

Согласно сообщению агентства Reuters, решение Лондона о сотрудничестве с Huawei вызвало непонимание в Вашингтоне. Дональд Трамп уже предупреждал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что работа с Huawei создаст большую угрозу для национальной безопасности Королевства. Позже госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Великобритания откажется от этого решения. Однако Джонсон не увидел причин, по которым его страна не может позволить себе доступ к «фантастической технологии, фантастической связи».

Риск неизбежен

В Лондоне считают, что британские специалисты способны проконтролировать Huawei и предотвратить установку шпионского оборудования. Более того, по их словам, Китай уже взламывает и проникает в сети связи, созданные некитайскими фирмами. Выступая перед Палатой общин, глава МИД Королевства Доминик Рааб настаивал, что Британия больше чем любая другая страна знает о связанных с Huawei рисках.

«Правительство Великобритании всегда настороженно относилось к Huawei, и стратегия по снижению риска была принята еще с тех пор, как компания впервые начала поставки в Великобританию», — говорится в докладе Национального центра кибербезопасности Королевства (НЦК, National Cyber Security Centre).

НЦК называет продукцию Huawei одной из самых тщательно изученных в мире. В 2010 году китайская компания открыла Центр оценки кибербезопасности Huawei (HCSEC) в городе Банбери, где позволяет местным экспертам изучать свое оборудование на предмет вредоносных кодов. Британские чиновники считают, что Huawei не заинтересована в нанесении вреда своим клиентам. Они также обещают продолжить внимательно следить за ее продукцией.

В США уверены, что это вряд ли поможет. «Нет никакого безопасного варианта того, чтобы высокорисковый поставщик контролировал какую-либо часть сети 5G. Мы надеемся на сотрудничество с Великобританией, чтобы исключить из сети 5G компоненты от непроверенного поставщика», — приводит Reuters слова источника в Белом доме. Все это говорит о разногласии между западными специалистами в вопросе методов внедрения технологии.

Запустить работу сети пятого поколения пообещали и в Евросоюзе. Она появится в 138 городах сообщества уже к концу 2020 года. Что касается Huawei, то в Брюсселе, так же как и в Лондоне, намерены ограничить, но не исключить участие в проекте китайской компании.

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