В РФ предложили вписать Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции РФ появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости». Он отметил, что «большинство» в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.

«Если в гимне может быть „Богом хранимая родная земля“, почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

Он добавил, что вера в Бога формирует нравственность и поэтому должна, по его мнению, быть отражена в Основном законе.