В Испании зарегистрирован первый случай коронавируса

В Испании подтвердили первый случай заболевания пневмонией, причиной которой стал новый коронавирус, от которого погибли уже 259 человек.
Об этом сообщает Daily Mail.
«Испания подтвердила первый случай коронавируса», — говорится в сообщении.
Испанские власти подтвердили, что немецкий турист заболел во время отдыха на Канарских островах. Мужчину поместили в карантин после того, как выяснилось, что перед вылетом в Испанию он вступил в контакт с другим пациентом, у которого ранее подтвердили коронавирус.
Напомним, что в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). По состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждены 11 374 случая заражения «китайским» коронавирусом. Зафиксированы 259 случаев смерти.
Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 24 странах — Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Малайзии, США, Франции, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже , Финляндии, Индии, Непале, Филиппинах и Шри-Ланке.
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