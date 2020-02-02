Войти
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло
официально
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине снизили тарифы на тепло
Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым
позиция
Зеленский надеется, что США помогут вернуть Донбасс и Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Первую смерть от нового вируса зафиксировали за пределами Китая

194
Первую смерть от нового вируса зафиксировали за пределами Китая

Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.

«44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы общее число жертв в КНР от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.

Читайте также: В Испании зарегистрирован первый случай коронавируса

За последние сутки в Китае скончались 45 человек, все — жители центральной провинции Хубэй, эпицентра вспышки нового коронавируса. За сутки выявлено 2590 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по последним данным, составляет 14 380 человек.

Филиппины, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 2 февраля 2020
Суббота, 1 февраля 2020
Пятница, 31 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как освоить самое сложное в изучении сложных вещей

Я записал много подкастов в рамках работы над своей будущей книгой, «Ультраобучение» (Ultralearning). Одна из повторяющихся тем, которую я отметил в беседах, заключается в том, что отношение людей к обучению обуславливает получаемые результаты. Да, ум, талант, учителя и школы - все это имеет значение. Но если вы чувствуете, что изучать что-то слишком сложно, страшно или недостаточно интересно - ни одна из этих вещей не поможет вам.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016