Первую смерть от нового вируса зафиксировали за пределами Китая

Речь идет о 44-летнем мужчине, который 1 февраля скончался на Филиппинах, сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.

«44-летний мужчина был вторым подтвержденным человеком на Филиппинах с новым коронавирусным 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая. На конец субботы общее число жертв в КНР от нового вируса достигло 304 человек, сообщила в воскресенье государственная телекомпания CCTV со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения страны.

За последние сутки в Китае скончались 45 человек, все — жители центральной провинции Хубэй, эпицентра вспышки нового коронавируса. За сутки выявлено 2590 новых случаев заражения. Общее число заболевших, по последним данным, составляет 14 380 человек.