Филиппины на месяц закроют страну

Филиппины на фоне роста случаев заболевания COVID-19 на месяц запретят въезд в страну иностранцам и возвращающимся гражданам, за исключением тех, кто уезжал за рубеж на работу, сообщило правительство в среду.
Правительство ограничит число людей, которым разрешен въезд в страну, до 1,5 тыс. в день в соответствии с запретом, который вступит в силу 20 марта и будет действовать до 19 апреля включительно.
Отмечается, что запрет не распространяется на дипломатов и некоторых медицинских работников.
По данным местных органов здравоохранения, в стране растет число случаев заболевания COVID-19. Кроме того, в правительстве растет тревога после того, как в марте на Филиппинах был обнаружен новый вариант вируса.
К настоящему времени в стране зарегистрировано более 631 тыс. случаев заболевания и более 12 тыс. смертей.
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