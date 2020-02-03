В случае выборов в Раду могут попасть только 4 партии

Если бы выборы проходили сейчас, в Верховную Раду точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент: их отставание от 5%-го барьера — в пределах погрешности.

Об этом свидетельствует январское исследование Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко

В конце января, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, более трети тех, кто будет голосовать и определился с выбором, предпочли бы президентскую партию.

Точно прошли бы следующие партии:

«Слуга народа» — 38,9%;

«Оппозиционная платформа — за жизнь» — 14,8%;

ВО «Батькивщина» — 10,8%;

«Европейская солидарность» — 10,6.

С учетом погрешности (максимум 2,24%) могли бы попасть в парламент такие политсилы:

ВО «Свобода» — 4,6%;

«Голос» —4,4%;

«Сила и честь» — 3,9%.

Исследование проведено Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

Опрошено 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, что в результате досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года в Верховную Раду 9 созыва прошли 5 партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».