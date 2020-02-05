Зеленский оценит работу Кабмина после отчета 14 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даст полную оценку работе правительства после окончательного отчета Кабмина 14 февраля, и сейчас также идет работа над его кадровым усилением.

«Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать», — сказал Зеленский журналистам в среду во время посещения Оболонского районного отдела Государственной миграционной службы, передает Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил, что в настоящее время проводится работа по кадровому усилению правительства, как по социальному, так и по экономическому направлению.

«Мы постоянно проводим встречи с различными специалистами, экономистами, юристами, живущими как в Украине, так и с украинцами, которые работают за границей. Я думаю, что за пару недель мы закончим этот процесс», — указал Зеленский.