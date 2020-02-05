Украинцам стало проще путешествовать по Монголии и Аргентине

Кабинет министров Украины одобрил увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней без виз, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое», — написал Гончарук на своем Телеграмм-канале в среду.

Он отметил, что ранее были предусмотрены 90 дней пребывания в течение одного года.