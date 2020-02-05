Трамп сегодня примет лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп примет в среду в Белом доме лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Сегодня президент Дональд Трамп примет в Белом доме временного президента Боливарианской Республики Венесуэла Хуана Гуайдо. Этот визит является возможностью вновь подтвердить приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Венесуэлы, а также обсудить пути взаимодействия с президентом Гуайдо с целью ускорить переход к демократии в Венесуэле, который положит конец существующему кризису. Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе с целью противостояния нелегитимной диктатуре в Венесуэле, и мы будем поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания», — говорится в заявлении.

Согласно распространенному пресс-службой Белого дома графику американского лидера, встреча начнется в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Гуайдо 4 февраля был также приглашен на выступление американского президента перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны». Он сидел недалеко от супруги Трампа Меланьи. Во время своей речи Трамп сообщил, что Гуайдо присутствует в зале, назвав его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы». Он заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к восстановлению демократии в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.