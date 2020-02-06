Трамп принял Гуайдо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо в Белом доме, сообщила в Twitter пресс-служба администрации американского лидера.
США продолжат сотрудничать с партнерами в Венесуэле, чтобы «противостоять незаконной диктатуре» президента страны Николаса Мадуро и «обеспечить демократическое, процветающее будущее», говорится в сообщении Белого дома.
Во время своего выступления к конгрессу 5 февраля Трамп в присутствии Гуайдо, который, по его мнению, является «настоящим президентом» Венесуэлы, пообещал «сокрушить власть» Мадуро, назвав того тираном.
Политический кризис в Венесуэле начался в начале 2019 года: после выборов президента оппозиция обвинила выигравшего Мадуро в фальсификации результатов, а Гуайдо провозгласил себя временным лидером страны. Его признали США, а также многие европейские и латиноамериканские страны. Россия, Китай, Турция и ряд других государств встали на сторону Мадуро.
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