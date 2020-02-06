На севере Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Скоростной поезд «Фреччаросса», следовавший по маршруту Милан — Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате погибли два человека, один из них — машинист. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
По данным издания, около 30 пострадали. Как уточняет агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, обнаружено тело второго погибшего, речь идет о работнике железных дорог.
Причина аварии пока не известна. Как уточняет газета, опрокинулись локомотив и два вагона.
В компании «Сеть итальянских железных дорог» (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.
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