На севере Италии сошел с рельсов скоростной поезд

Скоростной поезд «Фреччаросса», следовавший по маршруту Милан — Болонья, сошел в четверг утром с рельсов в провинции Лоди, в результате погибли два человека, один из них — машинист. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, около 30 пострадали. Как уточняет агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, обнаружено тело второго погибшего, речь идет о работнике железных дорог.

Причина аварии пока не известна. Как уточняет газета, опрокинулись локомотив и два вагона.

В компании «Сеть итальянских железных дорог» (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.