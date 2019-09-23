Помощник Зеленского рассказал о своей встрече с Джулиани

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечает, что его встреча с частным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани состоялась по его инициативе после озвученных Джулиани причин отмены его визита в Украину в мае 2019 года.

«Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, „потому что в команде Зеленского есть враги Трампа“ (об этом Джулиани сказал в начале мая 2019 года в одном из интервью — Ред.), я предложил поговорить с ним. На тот момент я был знаком с Куртом Волкером (специальным представителем Госдепа США по Украине — Ред.), я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить», — сказал он в интервью «Левому берегу».

«Дальше было так: я приехал в Вашингтон, одна из первых встреч — в Конгрессе. Сидят демократы, республиканцы. Мы разговариваем о том, что мы собираемся делать в сфере правосудия, как будут работать суды. Затем я решил проинформировать конгрессменов, что планирую позвонить Джулиани, чтобы поговорить с ним о следующем: самое главное — у нас новая команда, новый президент, мы простые ребята. С нами не надо для встречи искать посредников. Вот мой номер телефона, по нему всегда можно позвонить и приехать. И вообще, я являюсь фанатом того что он сделал для Нью-Йорка в качестве мэра», — расссказал Ермак.

Помощник Зеленского отметил, что также хотел заверить Джулиани, что при каденции новой украинской власти все расследования будут происходить прозрачно, не будет никаких команд «прикрой/открой» по звонку. «Это — фундаментальные принципы и основы программы президента Зеленского, с которыми мы шли на выборы. Также одним из принципов нашей команды будет перезагрузка власти, борьба против коррупции, реформа прокуратуры», — подчеркнул он.

Ермак указал, что сообщил американским конгрессменам о намерении позвонить Джулиани, еще не зная, что «события будут развиваться в таком ключе, как сейчас», и благодаря этому «теперь чувствует себя очень уверенно».

«Так вот, мы с Джулиани поговорили по телефону, а после этого лично встретились в Мадриде (в июле — Ред.). Я повторил ему эти же тезисы. Он отметил, что для него было важно услышать, что новая украинская власть будет исповедовать принципы открытости и законности, будет бороться с коррупцией, и своей целью ставит сделать Украину успешной», — рассказал помощник Зеленского.