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Демократы в США смогли подсчитать итоги прошедших 4 дня назад кокусов

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Демократы в США смогли подсчитать итоги прошедших 4 дня назад кокусов

После трех дней споров отделение Демократической партии США в Айове сообщило, что победителем кокусов (процесса определения единого кандидата на ноябрьских президентских выборах) в этом штате стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, сообщает Financial Times. Он с незначительным отрывом (26,2% против 26,1%) опередил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Остальные кандидаты составить конкуренцию не смогли. У сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен 18% поддержки, у бывшего вице-президента Джо Байдена 15,8%. Бизнесмен Майкл Блумберг и вовсе отказался участвовать в праймериз в Айове, решив сосредоточиться на более поздних этапах сезона праймериз.

С итоговыми цифрами по Айове не согласился Сандерс, чей штаб опубликовал заявление, в котором указывается на неточности при определении итогов голосования. Старший советник кандидата Джефф Уивер предположил, что уверенности в правильности методики подсчета нет.

Ранее в руководстве Демократической партии предлагали отделению в Айове пересчитать итоги голосования.

Проблемы в Айове начались в понедельник, когда и проходило голосование сторонников Демократической партии. Оно проводилось в форме кокусов – собрания в различных населенных пунктах обсуждали кандидатов, открыто голосовали, а итоговые протоколы пересылали в центральный штаб через мобильное приложение. Но как раз с приложением возникли проблемы: оно в какой-то момент перестало работать. Перегруженными оказались и телефонные линии.

В итоге оглашение итогов затянулось на четыре дня, а Буттиджич и Сандерс успели объявить себя победителями.

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Глава отделения Демократической партии в Айове Трой Прайс уже заявил, что случившееся в штате неприемлемо, и извинился за то, как прошли праймериз.

Следующим штатом, в котором пройдет голосование за единого кандидата от Демпартии, пройдет в Нью-Гэмпшире. Как отмечает CNN, именно в этом штате живут самые либеральные сторонники Демпартии.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября этого года.

выборы в США, демократическая партия США
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