Две трети американцев выступают за создание третьей крупной политической силы в стране

Соединенным Штатам нужна третья крупная политическая партия, считает 62% американцев, принявших участие в опросе общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа.
Респонденты отмечают, что две действующие в США в настоящее основные партии — Демократическая и Республиканская — «плохо работают», сообщает The Hill, ссылаясь на результаты опроса.
При этом 33% респондентов, что демократы и республиканцы выполняют задачи «адекватно», представляя большинство политических взглядов американцев.
Эти показатели являются самыми высокими с 2003 года, когда институт начал опросы на эту тему, пишет издание.
Исследование показало, что положительные рейтинги обеих партий ниже 50%: демократы набрали 48%, республиканцы — 37%. Четверо из 10 республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.
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