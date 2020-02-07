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Apple оштрафовали на €25 млн за программирование старения устройств

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Apple оштрафовали на €25 млн за программирование старения устройств

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало корпорацию Apple на €25 млн по итогам расследования обвинений в преднамеренном ухудшении работы ее устройств за счет обновлений операционной системы. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

«Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы (смартфонов) iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства», — говорится в заявлении. Регулятор напоминает, что это происходило на устройствах со старыми аккумуляторами, поскольку изменения были нацелены именно на продление времени их работы. «Не имея возможности вернуться к прошлой версии системы, пользователи были вынуждены покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны», — уточняется в заключении.

«В 2019 году управление передало в прокуратуру результаты расследования, согласно которым отсутствие информации признавалось как недобросовестная коммерческая практика, осуществляемая преднамеренно. В рамках (мирового) соглашения с прокурором компании Apple было предложено заплатить €25 млн и опубликовать в течение месяца пресс-релиз на своем сайте», — поясняет регулятор.

В то же время коммюнике никак не упоминает 15 тыс. пользователей, чьи жалобы легли в основу запроса ассоциации «Долой запрограммированное устаревание», послужившего толчком к расследованию. Как сообщает газета Le Parisien, DGCCRF не смогло рассчитать индивидуальный ущерб для каждого из них, а потому компенсации им придется добиваться в рамках стандартного судебного процесса.

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В декабре 2017 года компания Apple подтвердила, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватает, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду. Чтобы избежать внезапных отключений, Apple внесла изменения в операционную систему iOS, которые замедляют выполнение определенных задач при нехватке ресурсов. Против компании были поданы многочисленные иски во многих странах мира. На этом фоне корпорация пообещала снизить в 2,5 раза цены на замену аккумуляторов в старых моделях устройств.

Apple, Франция
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