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В Украине уже не хватает защитных масок

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В Украине уже не хватает защитных масок

Министерство здравоохранения Украины в ходе селекторного совещания с руководителями областных департаментов здравоохранения и встречи с производителями хирургических масок и их поставщиками отмечает проблему дефицита масок в аптечных сетях, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как сообщил, в свою очередь, коммерческий директор аптечной сети «Аптека доброго дня» Андрей Паниматченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», в последнее время спрос на медицинские маски вырос в 15 раз, поэтому аптечные сети и поставщики не в состоянии обеспечить такой спрос в полной мере.

«Спрос на маски в связи с новыми инфоповодами о коронавирусе вырос в 15 раз. Мы обращались к поставщикам, но у них маски тоже закончились. Ни один поставщик не может обеспечить такой спрос. Дело в том, что большинство масок поставляется и из Китая, на это необходимо много времени», — сказал он.

По словам СЕО сервиса Liki24.com, занимающегося поиском и доставкой лексредств, Антона Авринского, дефицит масок и лексредств в сетях пока не фиксируется.

«Пока мы не фиксируем недостатка одноразовых медицинских масок или медикаментов в аптеках Украины. Витаминов, средств от насморка и простуды, противовирусных средств различных ценовых категорий достаточно в абсолютно всех аптечных точках. Наоборот — из-за аномально теплой зимы фиксируется гораздо меньшее количество обращений пользователей именно по этой категории медикаментов. Будем надеяться, что эпидемии различных вирусов, включая коронавирус, Украину обойдут», — сказал он агентству.

Между тем среди пяти опрошенных корреспондентом «Интерфакс-Украина» аптек и сети аптек в Киеве в наличии медицинских масок не было только в одной.

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В сети «Аптека гормональных препаратов» сообщили, что маски имеются во всех аптеках.

Согласно данным сети аптек «911», маски есть, но не во всех точках: «Доступно под заказ. Период обработки заказов от поставщика — от трех максимум до пяти рабочих дней».

Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, маски не нужно носить людям без симптомов респираторного заболевания.

Минздрав, коронавирус
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