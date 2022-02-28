Украинцы из Французского иностранного легиона поедут в Украину в полной боевой экипировке

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщает, что украинцы из Французского иностранного легиона смогут уехать в Украину в полной боевой экипировке.

«Французский иностранный легион, состоящий из высококвалифицированных пехотинцев, отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку», — сообщается в Телеграм-канале Центра противодействия дезинформации в субботу.

В сообщении также напоминают, что Украина сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.