Франция оштрафовала Apple на рекордные €1,1 млрд

Французское ведомство по вопросам конкуренции (Autorité de la concurrence, ADLC) оштрафовало компанию Apple на €1,1 млрд за нарушение правил конкуренции. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике ведомства.

«Управление по вопросам конкуренции оштрафовало Apple на €1,1 млрд за ценовой сговор внутри своей сети дистрибьюторов и нарушение экономической независимости не связанных с ее сетью продавцов», — отмечается в сообщении.

Там также указывается, что штрафы были наложены и на двух крупных оптовиков продукции — Tech Data и Ingram Micro в размере €76,1 и €62,9 млн соответственно. Как отметили представители управления, суть дела заключается в том, что «Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать между собой и помешать дистрибьюторам конкурировать друг с другом». В управлении добавили, что так называемые премиум-дистрибьюторы оказались в ситуации, когда снижение ими цены на продукты приводило к серьезным рискам. «Это приводило к выравниванию розничных цен между интегрированными дистрибьюторами Apple и независимыми премиум-дистрибьюторам», — пояснили в ведомстве.

«Наконец, Apple злоупотребила экономической зависимостью этих премиум-дистрибьюторов, подвергая их несправедливым и неблагоприятным коммерческим условиям по сравнению со своей сетью интегрированных дистрибьюторов, — продолжили в управлении. — Учитывая сильное влияние этих методов на конкуренцию при распространении продуктов Apple через посредников Apple премиум-класса, управление налагает самый высокий штраф, когда-либо вынесенный по делу».