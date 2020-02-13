В «Слуге народа» заявили о нежелании вписывать «особый статус» Донбасса в Конституцию

В партии «Слуга народа» остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.
«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации — Ред.) были без какого-либо «особого статуса», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» до 31 декабря 2020 года включительно.
«Ждем внешнеполитического сигнала от президента», — сказал Корниенко.
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