Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко сложил полномочия главы партии «Слуга народа». Нового главу изберут на ноябрьском съезде.

Об этом сообщила в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии „Слуга Народа“. Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера», — отметила Палийчук.

По ее словам, в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.