Российский суд оштрафовал Facebook и Twitter

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook за отказ разместить базы данных пользователей на территории России, передает РБК.

Сумма штрафа составила 4 млн руб. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП России.

Представитель Facebook не явился на заседание.

Согласно письменным материалам дела, в отношении Facebook была проведена проверка, которая показала, что данные российских пользователей Facebook обрабатываются с использованием баз данных, находящихся на территории США.

Ранее в четверг, 13 февраля, суд оштрафовал компанию Twitter на ту же сумму за такое же правонарушение.

Как заявила представитель Роскомнадзора на заседании, уплата штрафа не освобождает компании от локализации баз данных на территории России.

Напомним, что Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter обеспечить хранение данных пользователей на территории России еще в 2016 году. Ведомство несколько раз продлевало сроки выполнения этого требования.

Требования о хранении информации о российских пользователях прописано в поправках к закону «О персональных данных», вступившими в силу 1 сентября 2015 года.