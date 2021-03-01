Россия обвинила Twitter в «злостном нарушении» законов

Роскомнадзор с 2017 года направил в Twitter более 28 тысяч требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией, при этом 2862 материала так и не были удалены. Об этом сообщается на сайте службы.
«Twitter злостно нарушает российское законодательство», — отмечается в сообщении российского ведомства.
За три года социальная сеть не удалила 2336 материалов на тему самоубийств, 352 материала с порнографическими изображениями детей и подростков и 174 материала про изготовление и использование наркотических средств.
В соответствии с российским законодательством, за неудаление запрещенной информации компанию могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 8 млн российских руб. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до пятой части годовой выручки Twitter.
Напомним, что в феврале Twitter заблокировал 69 российских аккаунтов, действия которых якобы были направлены на «ослабление стабильности и надежности НАТО», и 31 российский аккаунт, связанный с «фабрикой троллей» — Агентством интернет-исследований.
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